Luciana Fuster dedicó un romántico mensaje a su pareja Patricio Parodi tras cumplir dos años de relación durante sus vacaciones en Estados Unidos. "Y pasaron 2 años con mi compañerito. I get lost in us and in the moments we share and that make us closer each time. Te amo mucho", escribió la modelo peruana junto a varias fotografías con el integrante de Esto es guerra.