Rosángela Espinoza advierte a Piero Arenas: "Nunca más te vuelvo a llevar"

Esto ocasionó que Rosángela Espinoza desatara toda su molestia y le haga una advertencia a Piero Arenas. La modelo le dejó en claro que no volvería a llevarlo a su casa como un favor. "Solamente voy a decir una cosa. Piero, en serio, nunca más te vuelvo a jalar. Cuando tú pidas un favor o algo, nunca más te llevo a tu casa", expresó y a lo que Johanna San Miguel agregó. "Rosángela, no bromees, porque si estás diciendo esto, no bromees. Que feo Piero, qué malo".