Michelle Soifer pide que no le recuerden a Erick Sabater en EEG: "Si no me acuerdo, no pasó"

La modelo intentó defenderse al pedirle explicaciones a Jota Benz y Facundo que no intenten refrescarle la memoria. "¿Por qué me tienen que refrescar la memoria? No, mejor no porque después aparecen", señaló Michi entre carcajadas de Johanna San Miguel y sus compañeros del reality.

"No invoquen gente porque eso se aparece, se reproducen y viene así como que 'ella dijo'. Lo que no me acuerdo, no pasó. Fue la relación más larga, pero se acabó y hasta el día de hoy, ya pasaron 8 años, y siguen mencionando. Hasta hijos tienen y no. Si no me acuerdo, no pasó", sentenció la cantante urbana.