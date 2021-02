Luciana Fuster y su reacción al mencionar a Austin Palao en pleno juego

La modelo no imaginó que tenía que recordar a su ex y tuvo inesperada reacción al mencionarlo.

Paloma Fiuza se enfrentó en uun nuevo juego de adivinanzas en Esto es guerra y tenía que ayudar a Luciana Fuster a descubrir la palabra escondida en la paleta. La combatiente no esperaba que el nombre de su exenamorado Austin Palao estaba dentro de la competencia.

La garota mencionó a Lucianita que se trata de expareja y hermano de Said Palao. Inmediatamente, la modelo recordó el nombre de su ex, pero su esfuerzo fue en vano ya que el equipo de los Combatientes no logró completar el juego y terminó perdiendo.

