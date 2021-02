Austin Palao protagonizó tierna sesión de fotos con su sobrina Brianna

El hermano de Said Palao conoció a su segunda sobrina, hija de su hermana menor Gloria Palao.

¡Tan hermosos! Austin Palao protagonizó una tierna sesión de fotos con su sobrina Brianna, hija de su hermana menor Gloria Palao. El modelo compartió a través de su cuenta de Instagram algunas fotografías cuando conoció a la pequeña bebé.

"Bienvenida Brianna, una sobrinita más", comentó el hermano de Said Palao y su familia no dudó en escribir lindos mensajes por las bellas imágenes. La pequeña Brianna también conquistó el corazón de su tío Said, quien publicó una fotojunto a ella en sus redes sociales semanas atrás.

