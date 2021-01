Rosángela Espinoza no descartó iniciar una relación con Austin Palao

La "Bonita" aseguró que no tendría problemas en aceptar una cita con Austin, pero él es muy tímido.

Rosángela Espinoza no descartó tener una futura relación amorosa con su compañero Austin Palao, con quien se le va visto protagonizar diversos vídeos para TikTok. La "Chica selfie" fue consultada si aceptaría una cita romántica con el popular "Bonito".

"Paso a paso. Si él quiere salir conmigo me escriba y me diga vamos a cenar o tomar un café y quiero conocerte, pero eso no ha pasado. Yo le escribo a Austin para hacer TikTok. El 'Bonito' es tímido o conmigo", comentó Rosángela Espinoza.

