Luciana Fuster sobre ataques en redes sociales: “Me agradezco haber sido fuerte”

“Me ha pasado, sí, no es secreto para nadie, de hecho, es una presentación de Esto Es Guerra me acuerdo allá por el 2021, mi presentación fue bastante fuerte por una ola de hate, en la que hoy me agradezco en haber sido fuerte, en haber tenido una familia que me da tanto soporte, el haber tenido tantas personas maravillosas a mi alrededor que me han ayudado tanto a salir adelante”, relató.