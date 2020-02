Jazmín Pinedo y Rosángela Espinoza protagonizaron fuerte enfrentamiento en vivo.

La conductora pidió que la combatiente no le falte al respeto y que la producción hable con ella.

Jazmín Pinedo y Rosángela Espinoza protagonizaron un tenso enfrentamiento durante un juego del programa cuando la combatiente pidió a Jota Benz que no la calle lo que provocó un contundente mensaje de la conductora.

➤ Mira: Jazmín Pinedo se burló de Gian Piero Díaz tras radical anuncio del Tribunal

"Yo sí conozco tu juego y te voy a pedir que, así como yo no te doy confianza y tú tampoco le das confianza a otras personas, no te juegues así conmigo, nada más… En verdad me parece una falta de respeto que ella se esté burlando de esa manera", señaló la conductora.

Jazmín Pinedo agregó: "Yo le voy a pedir a la producción que si no habla con Rosángela y no le pone las cosas claras. Si la producción no toma medidas al respecto, yo sí me voy a incomodar", finalizó la compañera de Gian Piero Díaz, quien mandó a corte comercial.

¿Jazmín Pinedo felicitó a Jota Benz por su nueva relación con Angie Arizaga?

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!