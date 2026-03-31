Jazmín Pinedo indignada por celebración cumpleañera de Said Palao

La conductora de televisión Jazmín Pinedo no se guardó nada y criticó duramente el reciente festejo de cumpleaños del chico reality,Said Palao, dejando entrever que la relación entre ambos está más tensa que nunca.
Durante la última emisión de su programa, Jazmín Pinedo encendió las alarmas al revelar que Said Palao habría manifestado su incomodidad con ella. Según la "Chinita", el deportista habría decidido dejar de declarar para su espacio debido a sus recientes comentarios.
"Resulta que Said Palao ya no nos quiere declarar por mis declaraciones... Dice que además nos odia. ¿Me odia? ¿A mí más que nadie? Qué pena me da, no voy a poder dormir hoy día", ironizó la conductora.
El punto más álgido de la mañana llegó cuando Pinedo cuestionó que se le celebrara el cumpleaños a Palao en televisión nacional, sugiriendo que el comportamiento del "Samurái" no merece premios.