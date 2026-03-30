Jazmín Pinedo no se quedó callada y lanzó duro dardo a Mario Irivarren por eliminar fotos con Onelia Molina.
Jazmín Pinedo no pudo aguantar lanzarle un duro 'dardo' a Mario Irivarren luego de saber que había borrado las fotos con Onelia Molina de su cuenta oficial de Instagram. Si bien, la arequipeña ya las había elimando el mismo día que anunció su ruptura, el chico reality se tomó más tiempo y sorprendió a más de uno al sacarlas de sus redes.
"Pero qué tal cara de palo para ponerse a borrar las fotos como si ella hubiera hecho...", exclamó la presentadora, quien luego comentó que las imágenes quedarán por siempre en internet y resaltó que los dos se habían tomado su tiempo para borrar sus instantáneas juntos.
Yahaira Plasencia estuvo en 'Mande quien mande' y entró al set cantando su tema 'El ex machito'. La salsera estaba entonando su canción cuando se acercó a Onelia Molina, quien no dudó en bailarla y cantarla a todo pulmón.
"Que te pasó, no que muy machito, que tal jugador, se metió autogol y se quedó solito", fue la estrofa que la salsera dijo y a lo que la combatiente hizo gestos como tapándose el rostro y luego alzó los brazos como si estuviera botando a alguien, en clara alusión a Mario Irivarren.
Cuando estaba contando que había dejado la casa de Mario Irivarren, Onelia Molina no pudo evitar quebrarse al despedirse de la mamá del chico reality. Siempre hemos tenido una increíble relación. Y en realidad una de las cosas que más me duele es esto, es perder a esta familia que había formado. Desde acá, lo siento muchísimo, Marce, porque el cariño está y siempre va a estar".
"Como hoy día te dije, o sea, tú en mí tienes, como todos los días me decías 'hija', yo voy a seguir siendo tu hija, vas a seguir siendo mi amiga y nada, te quiero mucho y esta relación no tiene que terminar por un tercero, en este caso Mario, porque siento que esta relación es mucho más fuerte de lo que pasó y no tiene nada que ver", añadió con lágrimas en los ojos.