"Como hoy día te dije, o sea, tú en mí tienes, como todos los días me decías 'hija', yo voy a seguir siendo tu hija, vas a seguir siendo mi amiga y nada, te quiero mucho y esta relación no tiene que terminar por un tercero, en este caso Mario, porque siento que esta relación es mucho más fuerte de lo que pasó y no tiene nada que ver", añadió con lágrimas en los ojos.