Onelia a Rosángela tras acalorada discusión en vivo: Me das miedo

Rosángela Espinoza tuvo una ronda de preguntas frente a Onelia Molina y dio una respuesta acertada con un comentario agreado: "La luz que aparece en los polos, las auroras boreales (Claro que sí) Ay yo quiero ir algún día".
Onelia no dudó en tirarle roche en vivo, y recibió la respuesta de la 'chica selfie': "Ya, algún día ¡vamos! (Ah, estás chistosita, Onelia, ahora sí. Ok, mira)". Inmediatamente todo se puso en tensión pues la combatiente se dio cuenta que la guerrera estaba buscando generar una discusión a raíz de lo dicho.
"Contigo no hablo, no pelees conmigo. Pelea con todo el programa, conmigo no. No quiero pelear contigo", dijo Molina ante el micrófono para intentar 'calmar' a su contrincante, pero solo generó que Roucha se exalte más: "¿Qué le pasa? Es que Mathías, un ratito, Mathías, un ratito".
Tras ver que Rosángela no la dejaba, One exigió al productor que la dejen tranquila: "Por favor, Peter, no. Yo no, quiero" y terminó el tema asegurando que le teme a la ex de Carloncho: "(¿Qué le pasa? Tranquila, Onelia) No, me das miedo".
Rosángela Espinoza y Melissa Loza tuvieron una muy candente ronda de definición en la edición del jueves 26 de marzo pues la combatiente logró sacar una leve ventaja consiguiendo darle el punto a su equipo; sin embargo, Roucha con toda la adrenalina dentro de sí misma empujó a la 'Diosa' y la sacó de la campana.
Esto no le gustó a la hermana de Tepha Loza quien se acercó rápidamente a reclamarle y la popular 'chica selfie', sin miedo a nada la pechó ante cámaras, desatándose una fuerte pelea entre ellas en la cima del juego. Al darse cuenta del tenso momento que se estaba viviendo, Onelia Molina subió rápidamente y agarró a su compañera para separarla de la guerrera y terminar de una vez por todas la discusión ¿Qué es lo que se dijeron Melissa y Rosángela en el calor de la pelea?
Rosángela Espinoza no se quedó callada cuando Mathías Brivio aseguró que los guerreros iban a perder la competencia de preguntas. Y es que, antes de que el equipo de Patricio comience la ronda, el conductor señaló que se iban a equivocar y que los combatientes ganarían.
La popular 'Roucha' no lo toleró el momento e hizo una fuerte queja contra el presentador:"En serio, más orden, es que así no se puede jugar. De todo corazon, Mathías, cuando juega tu equipo en ningún momento mandamos nuestra mala onda porque es una competencia sana. No me gusta participar así, no me gusta", sentenció la influencer, visiblemente incómoda.
Respecto a su enemistad con Facundo González, la popular 'chica selfie' mencionó que el mismo día a día de la competencia ha hecho que limen asperezas y se olviden de los problemas que los separó en el pasado.
"(¿Te has reconciliado con Facundo o todavía no?) Estamos hablando, lo que pasa es que él es así. Son unos niños ¿Será que yo estoy más madura? No sé, no sé, pero son unos princesos (Pero ¿quién dio el primer paso para acercarse?) No, es que se dio durante la competencia, pues no podemos tampoco estar así con una cara, pues yo ya no estoy para estar amargándome por las arrugas, porque no, tengo que estar yendo cada rato para ponemos el botox", sostuvo la empresaria.
Para ponerla en aprietos Katia Palma tomó la palabra y le consultó en vivo sobre su evalúa darle una nueva oportunidad a Mario Irivarren, pero Onelia fue tajante con su respuesta y aclaró que el anterior problema que protagonizaron era muy distinto por todos los ángulos.
"(Bebichi, claro, después de esa oportunidad que le diste, todo el mundo dicen por ahí que podría darle otra nueva oportunidad. Por favor, te escuchamos) No va a pasar. Creo que el tema anterior que sucedió es... Son temas muy distintos, es muy complejo, no quiero entrar en detalles porque no quiero meter terceras personas, ni lo que pasó antes, ni lo que pasó ahora, pero fueron temas distintos", indicó.
Ante cámaras de Esto Es Guerra Desafío 14, Onelia Molina confesó que está totalmente defraudada de Patricio Parodi pues comentó que un buen amigo jamás involucraría en este tipo de actos a otra persona que comparte una relación sentimental.
"Digamos por el lado de Pato, sí esperaba muchísimo más. Más por palabras que compartimos, por todo lo que hemos vivido. Sí me sentí un poco defraudada la verdad, pero también soy consciente que cada persona es... (Adulto, ¿no?) Son adultos y cada uno es responsable de sus actos. Entonces nadie le puso una pistola, nadie hizo nada para que Mario actúe así, pero también considero que un buen amigo no te pondría y no aceptaría esas situaciones", declaró con la voz quebrada.