Kevin Díaz sorprendió al contar qué opina su mamá luego de conocer a Onelia Molina.
Kevin Díaz fue abordado por las cámaras de 'Más Espectáculos' sobre los rumores de un posible acercamiento sentimental con Onelia Molina luego del fin de su relación con Mario Irivarren. Si bien, el combatiente aseguró que solo mantenía una amistad con la arequipeña, sorprendió al revelar que ella ya conoce a su mamá.
"Ella de hecho la conoce, se lleven muy bien. Para nadie es sorpresa que Onelia es una muy buena chica, trabajadora, inteligente, guerrera, tiene un montón de cualidades y mi mamá ve eso como madre, le parece una muy buena chica y muy linda", dijo
Onelia Molina descartó rotundamente regresar con Mario Irivarren tras ampay. Fue Katia Palma quien le preguntó si le daría otra oportunidad al chico reality, pese al ampay que protagonizó en las últimas horas con Said Palao y Patricio Parodi en un yate en Argentina.
"No va a pasar. Creo que el tema anterior es muy distinto. Antes aún había cierta confianza y puso las manos al fuego por Mario por eso, porque aún creí en sus valores. El día de hoy me di cuenta que no existen. Entonces ya cuando hay una tercera persona y un tema de infidelidad, no hay vuelta atrás. Este respeto y la confianza se rompe. Ya no más", dijo la combatiente.
Kevin Díaz no logró ganarle a Patricio Parodi en pleno juego de Esto Es Guerra Desafío 14, pero todo se salió de control cuando el venezolano reclamó que el martillo del capitán de los guerreros no estaba en el espacio correcto. Tras revisar las imágenes, la producción del programa decidió darle el punto a los combatientes.
Sin embargo, esto no le gustó a Katia Palma quien rápidamente lanzó un comentario en contra del modelo: "La única manera que puedes ganarle a Patricio es olvidar un error nuestro, claro que sí".