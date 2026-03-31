Esto no le gustó para nada a la hermana de Tepha Loza que se acercó rápidamente a reclamarle y la popular 'chica selfie' sin miedo a nada la pechó ante cámaras, desatándose una fuerte pelea entre ellas en la cima del juego. Al darse cuenta del tenso momento entra la competidoras, Onelia Molina subió rápidamente y agarró a su compañera para separarla de la guerrera y terminar de una vez por todas el problema. ¿Qué es lo que se dijeron Melissa y Rosángela en el calor de la pelea?