Rosángela Espinoza no se quedó callada y lanzó advertencia a Jota Benz por decirle migajera.
Rosángela Espinoza no se quedó callada cuando escuchó a Jota Benz describirla en el juego 'De sol a sol' y le lanzó una advertencia. Todo sucedió cuando el guerrero se acercó a Maricielo Gamarra para darle pistas y adivine la palabra 'migajera' escrita la paleta. Lo que nadie imaginó fue el ejemplo que usaría el novio de Angie Arizaga.
"Rosángela es... Le dicen eso...", dijo el chico reality y a lo que la reina de belleza no demoró en decir la respuesta correcta. Antes de que cambiarán de equipo, la popular 'Chica selfie' se defendió: "Te voy a mandar carta notarial, Jota, porque eso es difamación", exclamó entre risas.
Jota Benz pidió el micrófono para alzar su voz de protesta al escuchar que Katia Palma aseguró que está totalmente preocupada por los guerreros y su pedido a la producción de seguir probando competidores para reforzar al equipo que capitanea Patricio Parodi.
El futuro esposo de Angie Arizaga mencionó que está totalmente incómodo y en desacuerdo con la conductora pues considera que todo el equipo viene esforzándose bastante y no es justo que todo se vea apañado por hechos personales que involucran a alguno de los competidores.
Sin embargo, Mister G hizo llegar la decisión de la producción argumentando que a partir del martes 24 de marzo se tomarán medidas radicales y que se cambiarán los guerreros que sean necesarios; en ese momento Jota mencionó que la misma medida se debe tomar con los combatientes, pero fue callado al mencionarle que las otras quejas se hacen en la oficina de Esto Es Guerra Desafío 14.
Rosángela Espinoza y Melissa Loza tuvieron una muy densa ronda de definición en la edición de este jueves 26 de marzo pues al acercarse a la campana y la combatiente logró sacar una leve ventaja consiguiendo darle el punto a su equipo; sin embargo, Roucha con toda la adrenalina dentro empujó a la 'Diosa' y la sacó de la campana.
Esto no le gustó para nada a la hermana de Tepha Loza que se acercó rápidamente a reclamarle y la popular 'chica selfie' sin miedo a nada la pechó ante cámaras, desatándose una fuerte pelea entre ellas en la cima del juego. Al darse cuenta del tenso momento entra la competidoras, Onelia Molina subió rápidamente y agarró a su compañera para separarla de la guerrera y terminar de una vez por todas el problema. ¿Qué es lo que se dijeron Melissa y Rosángela en el calor de la pelea?