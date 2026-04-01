¿Onelia Molina se vengó de Rosángela Espinoza con tortazo?

Onelia Molina no pudo ocultar su rostro de alegría al saber que castigaría a Rosángela Espinoza con torta.
Rosángela Espinoza y Onelia Molina se enfrentaron en una competencia de preguntas, donde fue la combatiente quien se llevó el triunfo. La guerrera no tuvo otra opción más que aceptar el castigo del juego y lo que llamó la atención fue el rostro de la arequipeña, quien no pudo ocultar su gesto de alegría por embarrar a su compañera.
Rosángela Espinoza no se quedó callada cuando Pancho Rodríguez insinuó que hacía trampa en la competencia. "Si estuviera Rosángela acá me miraría a mí para decirme que A es verdadero", dijo el chileno y a lo que la popular 'Roucha' cogió el micrófono para defenderse.
"Yo no estoy bromeando con Panchito, porque tu doble discurso de víctima después no quiero. No te bromees conmigo y no voy a bromear contigo. Respetos guardan respetos. Yo no me bromeo contigo. Ubícate, yo no me estoy bromeando contigo. No menciones mi nombre", exclamó, visiblemente molesta por la situación.
Kevin Díaz fue abordado por las cámaras de 'Más Espectáculos' sobre los rumores de un posible acercamiento sentimental con Onelia Molina luego del fin de su relación con Mario Irivarren. Si bien, el combatiente aseguró que solo mantenía una amistad con la arequipeña, sorprendió al revelar que ella ya conoce a su mamá.
"Ella de hecho la conoce, se lleven muy bien. Para nadie es sorpresa que Onelia es una muy buena chica, trabajadora, inteligente, guerrera, tiene un montón de cualidades y mi mamá ve eso como madre, le parece una muy buena chica y muy linda", dijo el guerrero, visiblemente contento por la situación.