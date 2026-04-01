Rosángela Espinoza enfrentó a Pancho Rodríguez: "No me menciones"

Rosángela Espinoza no toleró que Pancho Rodríguez insinuara que hace trampa en la competencia y lo 'cuadró'.
Rosángela Espinoza no se quedó callada cuando Pancho Rodríguez insinuó que hacía trampa en la competencia. "Si estuviera Rosángela acá me miraría a mí para decirme que A es verdadero", dijo el chileno y a lo que la popular 'Roucha' cogió el micrófono para defenderse.
"Yo no estoy bromeando con Panchito, porque tu doble discurso de víctima después no quiero. No te bromees conmigo y no voy a bromear contigo. Respetos guardan respetos. Yo no me bromeo contigo. Ubícate, yo no me estoy bromeando contigo. No menciones mi nombre", exclamó, visiblemente molesta por la situación.
Rosángela Espinoza y Melissa Loza tuvieron una muy densa ronda de definición en la edición de este jueves 26 de marzo pues al acercarse a la campana y la combatiente logró sacar una leve ventaja consiguiendo darle el punto a su equipo; sin embargo, Roucha con toda la adrenalina dentro empujó a la 'Diosa' y la sacó de la campana.
Esto no le gustó para nada a la hermana de Tepha Loza que se acercó rápidamente a reclamarle y la popular 'chica selfie' sin miedo a nada la pechó ante cámaras, desatándose una fuerte pelea entre ellas en la cima del juego. Al darse cuenta del tenso momento entra la competidoras, Onelia Molina subió rápidamente y agarró a su compañera para separarla de la guerrera y terminar de una vez por todas el problema. ¿Qué es lo que se dijeron Melissa y Rosángela en el calor de la pelea?
Pancho Rodríguez y Said Palao se enfrentaron en una competencia de velocidad, donde ambos tuvieron que correr para subir a la pirámide de colchonetas y tocar la campana. Si bien, los dos cogieron la pita al mismo tiempo, los guerreros le dijeron al deportista que vuelva a tocar.
En ese instante, el chileno también quiso hacer lo mismo y se chocó con Said, quien le dio un ligero empujón tras dar un salto. El capitán de los combatientes se fue para atrás, bajando una colchoneta y abrió los brazos como si estuviera indignado con la situación.