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Rosángela Espinoza venció a Melissa Loza, pese a ventaja

Melissa Loza perdió contra Rosángela Espinoza pese a su ventaja

Por: Joselyn Herrera Abuid

Rosángela Espinoza sorprendió a todos al vencer a Melissa Loza, pese a la ventaja que le sacó en juego.

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rosangela espinozamelissa loza

Cuando todos pensaban que Rosángela Espinoza iba a perder el punto, pues Melissa Loza le había sacado una amplia ventaja, la guerrera sorprendió a todos al llevarse el triunfo. Y que la popular 'Chica selfie' tuvo un problema con el barril de la competencia que la retrasó, por lo que la combatiente llegó al último obstáculo con bastante tiempo. Lo que nadie imaginó es que la 'Diosa' se demoraría más de la cuenta en terminar el juego y que la guerrera ganaría.

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