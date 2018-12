Esto es guerra: Christian Domínguez troleó así a Nicola Porcella por burlas

En el reciente programa de Esto es guerra, Christian Domínguez sufrió un golpe en la boca mientras competía y fue víctima de las bromas de Nicola Porcella y Mathías Brivio.

El capitán de los Retadores recriminó a los guerreros por las burlarse sobre su lesión, lanzó duras criticas sobre su actitud e incluso troleó al líder del equipo contrario cuando este mencionó que lo que hacía era un casting para "Mi amor el wachimán 4".

"Obviamente está esperando que Michelle Alexander lo llame para MAEW 4. Está hacinedo el casting en vivo", aseguró el también cantante.

"No tengo la culpa que me llamen. (Los del canal) No me llaman por presión. De actor a actor, por favor, no hablemos de la parte profesional porque ya te he dicho que vas a salir perdiendo", sentenció Domínguez.

