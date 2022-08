¿Alejandra Baigorria y Said Palao terminaron su relación? La modelo viajó a Miami y dejó fuerte mensaje

Alejandra Baigorria decidió escapar de la rutina el último fin de semana y viajó a Miami. Sin embargo, la integrante de Esto es guerra preocupó a sus seguidores al compartir un contundente mensaje en sus redes sociales al anunciar que viajará sola para desconectarse de todo y si bien está cerca la fecha de su cumpleaños, afirmó que no tiene ganas de festejarlo.

Este misterioso mensaje se da en medio de las especulaciones de una ruptura sentimental con Said Palao pues días atrás, la modelo señaló que ambos no dormían juntos hace más de tres semanas debido al entrenamiento del "Samurái", quien está preparándose para competir en la Copa Panamericana de Judo 2022.

"Decidí tomar un vuelo hoy así, a la loca. Me voy a regalar unos días para mí sola. Para desconectar y reconectarme conmigo misma, han sido semanas duras para mí. Se viene mi cumpleaños, pero no tengo ganas que lo sea, por eso decidí regalarme esto para mí. Tratar de poder estar en paz y en el lugar que yo quiero hablándome a mí misma y haciéndome más fuerte para regresar al mundo que me espera lleno de problemas", se lee en la publicación.