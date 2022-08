¿Alejandra Baigorria y Said Palao distanciados? La modelo reveló que no duerme con el combatiente

Alejandra Baigorria se animó a confesar que las últimas tres semanas no duerme junto a Said Palao ya que el deportista peruano está concentrado en su próxima participación para la Copa Panamericana de Judo que se realizará en septiembre. Ella espera que el distanciamiento tenga frutos y el combatiente gana una medalla para Perú.

"Él está súper aplicado. Todas estas semanas no ha estado durmiendo conmigo porque estuvo durmiendo solo para levantarse temprano, entrenar y estar concentrado porque cuando dormimos juntos nos quedamos dormimos hasta tarde. Nos extrañamos porque fueron como dos o tres semanas en que cada uno en su casa ", comentó.

La "Patrona" felicitó a su pareja y no duda en apoyarlo incondicionalmente por su disciplina como deportista peruano. Por otro lado, la integrante de Esto es guerra se mostró feliz por su regreso como animadora infantil después de años y contó cómo diseña su vestuario y recordó el cálido recibimiento de su público.

La combatiente sostuvo que lanzará su segundo libro para contar su historia de éxito como empresaria. "Se viene la segunda parte y sé cuándo será. No es que yo sea literaria y que yo escriba, yo no estudié eso, simplemente yo transmito a un escritor lo que yo quiero transmitir en ese libro. El primer libro se llama 'Yo puedo, sé que puedo' y en este sería 'Yo pude, sé que pude', ¿por qué no?".