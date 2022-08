Alejandra Baigorria se enfrentó a Ignacio Baladán por perder juego: "El chiste es para otro día"

La conductora de Esto es guerra , Johanna San Miguel hizo notar que Alejandra Baigorria está muy molesta porque Fabio Agostini participe en el juego de las adivinanzas, pero la combatiente aclaró que eso no es verdad ya que sí está enojada con la actitud de Ignacio Baladán al tomarse la competencia como un chiste.

Todo empezó cuando la compañera de Renzo Schuller informó que la producción le informó que la empresaria de Gamarra estaba molestísima porque no quiere que el "Galáctico" participe de la ronda en el juego de adivinanzas, pero ella aclaró que estaba muy enojada contra su compañero Ignacio.

"No estoy molesta porque vaya Fabio porque le estoy diciendo que se concentre, estoy molesta porque Ignacio tomó a chiste un punto que es muy válido ahora ya que hoy no podemos perder. El chiste es para otro día, el chiste es para otro día y no para hoy", explicó la combatiente muy incómoda frente al competidor uruguayo.