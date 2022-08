Alejandra Baigorria enfureció contra los guerreros por reclamo inválido e intentar anular su triunfo

"Están diciendo que yo vi la paleta, ¿no? Quiero saber porque pedir imágenes no es ya que es un reclamo asegurando que yo he visto la paleta", expresó la "Patrona" muy incómoda. La producción repitió las imágenes del juego cuando los guerreros certificaron su reclamo, pero las cámaras de EEG no grabaron el preciso momento que indicó el guerrero.