Alejandra Baigorria "no hubiera perdonado a Emilio Jaime" y él responde: "No hay que vivir con rencor"

Austin Palao y Emilio Jaime se reconciliaron y pensamos que la noticia sería tomada de muy buena manera por el entorno del enamorado de Flavia Laos; sin embargo, esto no fue así, ya que Alejandra Baigorria opinó sobre el amiste y fue bastante contundente en unas declaraciones que dio para En boca de todos.

"Yo no lo hubiera perdonado, yo, y no creo que sea amistad, simplemente lo perdono y ya, hola y chau, pero no creo que esa amistad vuelva a ser igual, jamás, es como un vaso, se rompe y ya no lo puedes pegar, va a quedar todo rajado igual. Ese es mi punto de opinión", dijo la "cuñada" de Austin Palao.

¿Alejandra Baigorria no pasa a Emilio Jaime? Como se recuerda, hace unas semanas ella vaticinó que su "cuñado" no quería acercarse al reggaetonero. "Yo creo que él no va a querer ese abrazo", afirmó en su visita al set y, al parecer, se reafirma en su posición.

"¿Tú crees que sería una mala influencia para Austin que él retome esa amistad?", le preguntó la reportera. "No lo conozco a Emilio, pero eso no te lo puedo decir, lo que yo te digo es mi opinión, nada más", finalizó la integrante de Esto es Guerra, quien también recibió la respuesta de Emil.

"En realidad, yo creo que ella no estuvo en el proceso del pico de mi mejor relación con Austin, yo conozco la relación que tuve con él, fuimos muy grandes amigos, pasábamos mucho tiempo juntos, o sea, realmente para serte sincero, yo extrañaba eso, extrañaba que cada vez que estaba acá el simple hecho de llamarlo y juntarme, porque era lo que yo siempre hacía, era al primero que buscaba", contó Emilio Jaime.

El ex de Luciana Fuster apoyó la opinión del panelista Javier Rojo, quien cree que después de tantos años "la gente tiene que evolucionar y no quedarse resentida". "Entonces, sí, yo creo que no hay que vivir con rencor, hay que evolucionar, hablé con él sobre todo lo que le tenía que decir y sí, fue una larga conversación. Ahora es un proceso", fue el mensaje del cantante urbano para Alejandra Baigorria.

