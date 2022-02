¿Austin Palao no quiere amistarse con Emilio Jaime? Alejandra Baigorria hizo fuerte comentario

La "Patrona" destrozó el corazón de Emilio Jaime al afirmar que ella conoce muy bien a Austin Palao y opina que dicha reconciliación entre ambos no se dará. ¿Será que el modelo aún se siente traicionado por Emil tras empezar un romance con Luciana Fuster tiempo atrás?

"Yo creo que eso le corresponde a ellos dos, pero si quieres mi opinión, pensando en la personalidad de Austin y cómo es él, yo creo que él no va a querer. Es la verdad y ustedes me están preguntando", dijo la pareja de Said Palao.