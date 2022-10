Alejandra Baigorria a sus detractores: "No juzguen porque este trabajo no todos lo pueden hacer"

La empresaria de Gamarra habló de las personas que critican la edad que tienen los participantes en el reality de competencia y aseguró que no es un trabajo simple jugar cada circuito ya que piensan que cada uno de ellos no sufre alguna lesión o superar un miedo como el reto de saltar varios de metros de altura. La "Patrona" reafirmó que este trabajo solo lo pueden hacer algunos.

"Mucha gente nos dice 'arma vasitos' o 'saca tuerquitas', pero esto es mucho más que eso y vivir con esos dolores es bien difícil. No juzguen sino pónganse la mano en el pecho porque este es un trabajo bastante fuerte y que no todos, absolutamente no todos, es más, muy pocos lo pueden hacer", sentenció la pareja de Said Palao.