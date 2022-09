Ducelia Echevarría se quebró tras mostrarse errores durante juego que ganó a Alejandra Baigorria

"No me di cuenta por si están dejando a entender otra cosa porque detrás de camerinos me han dicho tramposa y yo nunca he tenido esa fama. Solo competí y por adrenalina salió todo esto. Tenía a los guías al costado y en ningún me dijeron que retroceda. Me da una pena que desmerezca mi esfuerzo de esa manera", manifestó.