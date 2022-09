Johanna se incomodó contra árbitro que no sancionó a Ducelia Echevarría y Michelle Soifer lo defendió

La conductora se incomodó por la reacción de los árbitros ya que si esta falta sucediera en una final de temporada generaría un grave problemas no solo con los competidores ya que los seguidores del programa cuestionarían el resultado de todo el reality. Sebastián es el nombre del joven árbitro, quien no dudó en dar la cara tras ser respaldado por Michelle Soifer.

La guerrera histórica defendió a Sebastián y pidió que no se haga un cargamontón ya que cada uno sabe las reglas y una sola persona no es el responsable. "Sebas no es el papá de Ducelia", expresó. El árbitro asumió su error y pidió disculpas públicas por su mala actitud ya que debido a su falta Ducelia y Alejandra volverán a competir. "Me equivoqué y fue un error humano".