Jota Benz hizo perder 100 puntos a los guerreros por incumplir regla y Johanna San Miguel se molestó

Johanna San Miguel no pudo ocultar su molestia cuando la producción de Esto es guerra sancione al equipo de los guerreros con 100 puntos menos al mostrar las imágenes en el preciso momento que Jota Benz utilizó su celular durante el programa cuando lo tienen prohibido. El guerrero no pudo negar su falta ya que mostraron un video que evidencia su error.

"Mister G" aseguró que no tienen ningún video de los combatientes y la conductora lo cuestionó. "No hay problema, no vamos a llorar, pero lo que yo digo es que si los combatientes por coincidencia no agarraron su celular. Yo lo he visto", señaló. Renzo Schuller le recordó las burlas que hacía días antes al mencionar que solo hayan grabado a los guerreros.