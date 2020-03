La capitana de los Combatientes dejó callada a la guerrera al darle tremendo consejo.

Alejandra Baigorria se enfrentó a Ducelia Echevarría con fuerte comentario después que la guerrera insinuara que su compañera se habría operado el derrier. La capitana de los Combatientes dejó callada a la guerrera al darle tremendo consejo.

"¡Ay mamita! Mejor haces sentadillas porque estás crítica. Si quieres hablar yo también tengo lengua así que no me tientes. Te digo no más", acotó la combatiente. Ducelia se incomodó y pidió a la producción que la ponga a competir contra Alejandra Baigorria en otro circuito.

