Alejandra Baigorria rechazó en vivo a Diego Zurek y no jugó nariz con nariz

Alejandra Baigorria se "corrió" de Diego Zurek y tuvo inesperada respuesta de su compañero.

¡Choteado! Alejandra Baigorria sorprendió a todos en Esto es Guerra al no aceptar el reto del juego nariz con nariz ante Diego Zurek. "No, no, no, ya está bien, ya tuve suficiente con el reto de altura, me tiré, no perdí trescientos puntos, ya también, tampoco salgan con eso", reclamó la combatiente.

Por su parte, a Diego Zurek no le gustó que su capitana lo haya rechazado en vivo. "Me parece muy mal de su parte que no quiera jugar nariz con nariz conmigo, es una falta de profesionalismo porque nosotros somos amigos y no tiene nada de malo", afirmó algo incómodo el exfutbolista sobre la reacción de Alejandra Baigorria.

