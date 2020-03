El guerrero se incomodó por el comentario de la combatiente y le dijo "amiga date cuenta".

Alejandra Baigorria se enfrentó a Gino Pesaressi por llamarla "amor" en vivo luego que el guerrero asegurara que el equipo de los Combatientes sufre una crisis. La "Patrona" consultó a todos que no entiende el comentario de su compañero y lo troleó frente a todos.

➤ Mira: Alejandra es la capitana de los Combatientes y Karen tuvo inesperada reacción

"¿A qué han traido a Pesaressi? No lo veo competir y solo lo veo rojo cada vez que habla y solo grita y grita. No me digas amor porque no te he dado esas confianzas", acotó la combatiente frente a los gritos de los competidores. El guerrero no se quedó tranquilo y le dijo: "amiga date cuenta".

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Alejandra Baigorria rompió en llanto al ser salvada de la eliminación en Divas EEG