Alejandra Baigorria regresó a Esto es guerra y "destruyó" a Rafael Cardozo

La pareja de Said Palao no dudó en levantar su voz de reclamo por el nombramiento de Rafael como capitán. "Primero, te saqué de mi equipo de los Combatientes para poder campeonar. Segundo, te saqué del programa. ¿No sé que haces acá? ", manifestó Cardozo.

"Yo no sé qué haces tú aquí en América porque no estabas acá. Si mal no recuerdo te fuiste para ser conductor y ¿qué eres ahora? Capitán, entonces ubícate porque yo he llegado para poner las cosas en su lugar como deben ser. Si quieres hablar, piensa bien", sentenció la "Patrona".