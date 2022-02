Alejandra Baigorria: "Said Palao es el único que tiene buen cuerpo, los demás son pura mazamorra"

Alejandra Baigorria estuvo en vivo en En boca de todos y habló sobre los personajes que ingresaron a Esto es guerra 10 años . La rubia indicó que el único que el físico adecuado para las competencias es Said Palao .

"La verdad, por lo que he visto, pura mazamorra. El único con el verdadero cuerpo y físico para competir es Said Palao. Fuera de que sea mi novia, lo que vi yo es pura mazamorra."

"(¿Qué es Fabio Agostini?) Bueno, me había olvidado. Él y Said y de ahí dejo de contar. (¿Sobre Said?) La verdad, Dios mío. ¡Qué tal cuerpo! En la televisión se ve mejor que en vivo."