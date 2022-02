Alejandra Baigorria y Said Palao planean comprarse una casa: "Algo que siempre soñé"

Alejandra Baigorria y Said Palao están más unidos que nunca luego que la modelo revele que no celebraron su primer aniversario porque ambos quieren ahorrar para cumplir una de sus metas al comprar su casa propia este año.

"No me gusta decir los planes antes porque a veces no salen, pero sí están en planes este año ir por algo de nosotros, algo que siempre soñé y para eso es lo que uno está trabajando duro y parejo", confesó la empresaria muy emocionada por su próxima adquisición.