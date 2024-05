Alejandra Baigorria se emocionó al cumplir su sueño de lucir como quinceañera

Alejandra Baigorria se presentó en 'Mande Quien Mande' con un pomposo y brilloso vestido acompañado de una corona para cumplir su sueño de quince años. La empresaria reveló que ella anheló una gran fiesta de quinceañero, pero sus padres no pudieron pagarlo. "En el momento yo moría por mi fiesta de quince años, pero mis papás no me lo pudieron dar. Celebramos con una comida, algo tranquilo", dijo muy contenta.