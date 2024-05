Said Palao se defendió de Hugo García por terminar su amistad tras eliminarlo

Hugo García sorprendió a más de uno al asegurar que Said Palao ya no será su amigo tras sentirse traicionado con su voto de eliminación de 'EEG, en busca del mejor'. El guerrero no se quedó callado y se defendió. “Me hizo dudar porque agarró y comenzó a convencer a Pancho. Y yo dije '¿qué?, algo anda mal'. Y bueno, prefería asegurar mi puesto, es netamente competencia, Huguito, hoy por ti, mañana por mí”, exclamó.