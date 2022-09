Alejandra Baigorria enfureció al perder frente Michelle Soifer tras retarla en competencia extrema

" ¿Puedo ir contra la 'Patrona' número 2? ", dijo la guerrera, pero la pareja de Said Palao se negó rotundamente a aceptar su pedido. Sin embargo, la combatiente no imaginó que la producción de EEG tome la decisión de aceptar la propuesta de Michi y ambas se prepararon para competir en una ronda extrema.

La "Patrona" no pudo sacarle una ventaja a Soifer y en el último tramo de la competencia, Michelle sacó el balón de la combatiente para quedarse con el triunfo. Los guerreros celebraron efusivamente la victoria de su compañera, mientra que Baigorria abandonó el set molestísima al asegurar que existiría una falta de la guerrera.

"Espera, una pregunta. ¿Puede la otra botar la pelota de la otra persona? Digo porque no sé la regla de este juego. Okay, todo vale", señaló la combatiente histórica. La voz en off del programa le aclaró que todo está en orden ya que el enfrentamiento fue dentro de las reglas: "Sí se puede porque está dentro de una lucha".