¿Paolo Guerrero no tiene futuro en la Vallejo?: Reinaldo Dos Santos hizo esta predicción

“Yo sinceramente no veo futuro de Paolo Guerrero en el equipo actual (Pero ¿por qué?) Es que tuvo un inicio turbulento y va tener un final turbulento, también. No porque juegue mal, sino que por otras circunstancias que veo en el camino (¿Contractuales?) Contractuales, de llevarse con la gente. Él va tener un ambiente, ahora no, pero más adelante él va tener un ambiente bastante hostil en donde está (…) 2024 es estable aún”, expresó.