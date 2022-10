Dalia Durán tras la audiencia de apelación de John Kelvin: “No sé qué va a pasar”

“Si, he tenido una audiencia, en esta audiencia yo ya no opino, es la parte de la apelación, no sé qué va a pasar, y será para él lo que Dios disponga” , confirmó la rubia.

Al ser consultada sobre cómo se siente con todo este tema, Dalia confirmó que está superando con éxito el tema pero que será algo que tendrá en su mente por siempre: “Yo no guardo rencor, no le tengo odio, tampoco quiero decir que me olvidé de lo que pasó, eso no va a suceder jamás, pero le deseo lo mejor. Si Dios le quiere dar la oportunidad para que se reinvente en la sociedad, así será”