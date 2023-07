John Kelvin tras salir de prisión: Jamás imaginé pasar por algo tan duro. Me equivoqué.

Por otro lado, John agregó que piensa que ser un personaje público lo perjudicó. "Yo creo que haber sido persona pública no ha sido un beneficio para mí, me perjudicó", acotó. La "Chola Chabuca" no dudó en decirle que no le gustó el video que grabó cuando le cantó a su abogado. "Mi abogado hizo su trabajo porque todos tenemos derecho a una defensa... Yo pedí perdón de corazón"; sentenció.