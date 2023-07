Dalia Durán sobre salida de prisión de John Kelvin: Acá hay algo tramado

Dalia Durán reclamó que John Kelvin no cumple con la pensión de sus hijos y aclaró que no hay ningún impedimento que el su expareja trabaje dentro del penal. "¿O sea porque está preso no puedes pasar plata? Falso, tú púedes trabajar adentro. Él tiene dos actas ejecutadas, una del 2014, que son como devengados hasta noviembre, conciliamos, 2 mil soles por mes. Y de ahí de noviembre, pasó diciembre, enero y el resto sigue avanzando", puntualizó.