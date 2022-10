Dalia Durán se conmovió en vivo con emotivo mensaje para sus hijos

“Si es que me están viendo, porque obviamente tenía que contarles (…) De verdad que me emociona mucho porque son hijos que he traído con tanto amor a este mundo y no es justo, hay muchas cosas que no son justas, pero quiero que sepan que mamá, escúchenme, su mamá los ama y los va a sacar adelante como lo viene haciendo sin necesidad de nadie a mi costado. Los amo con todo mi corazón, con todo mi ser”, mencionó la cubana muy conmovida.

“John, tú que tienes 12 años te mando un beso, bueno a los cinco, pero a ti John te digo que aunque ahorita no puedas ver todo quiero decirte que yo como tu mamá he sacado adelante a mi hija y sabes, ella está casada, trabaja, y me siento muy agradecida por eso, ya tiene sus hijas. John, me he puesto al costado para decirte, y no sé cuántas veces has escuchado que tienes una madre valiente, linda y a la que hay que cuidar y ayudar, porque ya verás todo lo que ella va hacer, no solo por ustedes sino por ella misma, ustedes crecerán y estoy segura que se irán conformando la familia pegadita a mamá que deben ser”, sentenció.