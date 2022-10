Dalia Durán tras ingresar a El Gran Show: "Yo me saco la mugre por mis hijos, nadie me va a cuestionar eso"

"Lamentablemente hay mucha gente mala y yo he dicho, yo no miro ni para el costado, ni para lo que pasó detrás. Yo sigo mirando hacia adelante, tengo mi convicción bien segura de la mujer que soy, la mamá que soy, como me saco la mugre desde temprano por llevar un pan a mi casa. Entonces, a mi nadie me va a cuestionar eso, nadie y eso está probado por el ministerio porque por eso nos han llevado, por comentarios de las personas y las pruebas están."