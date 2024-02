'Choca' mostró adelanto inédito de entrevista a Christian Domínguez

“Ojo, se empezó a especular en las redes, se estaba malinformando, diciendo que esta promoción se había grabado a ellas solas, que no existía esta entrevista a Christian Domínguez, que nunca se habían juntado, que estaban vendiendo algo que no es, y no, yo les puedo decir fehacientemente, y aquí tengo la prueba, una foto de Janet, Ethel y Christian, de ahí salen las preguntas de Janet y Ethel hacia Christian, para que a la gente le quede claro lo que va a ver el día lunes en América Hoy”, dijo el conductor de Estás En Todas.