‘Choca’ Mandros aconsejó a Pamela Franco: “Tienes que salir adelante por tu hija”

“De verdad a mí me causa bastante asombro, y me cuesta aún más entender todo esto, porque vemos sus entrevistas pasadas, y yo sentía que realmente, digamos no somos amigos que frecuentamos, pero siempre nos encontramos con él en el canal, entonces era una relación bastante bonita (…) uno piensa que realmente conoce a la persona y de ahí pasan estas cosas y te quedas helada (…) Imagínate lo que debe estar sintiendo Pamela”, sentenció.