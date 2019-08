Mamá de Israel Dreyfus: "Mi hijo no estuvo con Sheyla Rojas"

Hace siete años, entre cámaras y reflectores, los seguidores de Combate fueron testigos del amor que existió entre Israel Dreyfus y Sheyla Rojas. ¿Qué opina ahora la mamá del combatiente sobre el romance?

➤ Mira:Israel Dreyfus "cuadró" a Sheyla Rojas por relación con Ben Talei

Regina Dreyfus declaró para En boca de todos y afirmó que su hijo nunca estuvo en una relación sentimental con Sheyla Rojas. "No la oficializó", aseguró.

➤ Mira:Mamá de Israel Dreyfus a Ducelia Echevarría: Ella se moría por él y hasta lloró

"Que yo sepa no estuvo con Sheyla Rojas, es más, en una oportunidad han estado en el carro, en la puerta de la casa, me acerqué a saludar, y ella misma me dijo, señora solo somos amigos", aclaró la mamá de Israel Dreyfus.

[5d570530c92dd106ff015a23]

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!