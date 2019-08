Mamá de Israel Dreyfus a Ducelia Echevarría: Ella se moría por él y hasta lloró.

¡Directa y frontal! Ducelia Echevarría "destruyó" a Israel Dreyfus al confesar que no es guapo y que debería retirarse de Esto es guerra. La mamá del combatiente, Regina Dreyfus, defendió a su hijo y recordó cómo se comportaba la guerrera cuando estaba "enamorada" del combatiente.

"Déjame decirte que tiene muy mala memoria. Yo me acuerdo que (Ducelia Echevarría) moría por él y hasta lloró por Israel. no he tendio el gusto de conocerla personalemente, tal vez vale decir también que Israel solo me presenta a las firmes", recordó Regina Dreyfus.

