Rodney Rodríguez revela que "se lleva mal" con mamá de Isabel Acevedo y así reacciona su "suegra"

Rodney Rodríguez, novio de Isabel Acevedo, apareció por primera vez en televisión y en vista que ya conoce a la familia de su pareja y es casi un integrante más, le preguntaron cómo se lleva con su "suegra" Rosa Arenas. "(Me llevo) mal", fue la corta respuesta que dio el empresario entre risas, aunque luego aclaró que fue una broma. "No, mentira, sí me quiere, me quiere", aseguró.