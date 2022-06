Isabel Acevedo presentó a Rodney Rodríguez en vivo y él le dedicó romántico mensaje

Ricardo Rondón salió del set para acercarse a Rodney en detrás de cámaras. Si bien en un primer momento él evitó ingresar al estudio, al final logró acceder para no hacer un desaire a Isabel. Ella no paraba de pedirle perdón por hacerle pasar este inesperado momento.

La invitada especial, Mariella Zanetti emocionó al Rodríguez al decir que no entiende el motivo por el cual algunos dicen que el empresario no es muy agraciado físicamente. "¿No sé por qué dicen qué feo? Yo no lo veo tan feo. El muchacho tiene su encanto, está churro", señaló.