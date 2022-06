Rafael Cardozo rompió en llanto por tierna sorpresa de su mamá Marilda en vivo

Rafael Cardozo rompió en llanto frente a Carol Reali al recibir una tierna sorpresa de su mamá Marilda Oliveria desde Sao Paulo. El integrante de Esto es guerra se emocionó hasta las lágrimas al ser contactado a través de una videollamada con su madre con quien no se ve hacia siete años.

El locutor de radio no pudo contener el llanto al escuchar el mensaje de su mamá Marilda. "Es muy difícil. La distancia es muy grande más mi corazón siempre estará contigo. Tú y Carol son mis hijos, ella de corazón y tú mi hijo de nacimiento. Es muy triste estar a distancia, pero te amo tanto que no me cabe en el corazón", acotó.