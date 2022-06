Johanna San Miguel sobre Rafael Cardozo: "Él ha sido eliminado, no suspendido de EEG"

Rafael Cardozo no estará más en el programa debido a un incidente que ocurrió en la última edición del programa.

Rafael renunció en vivo al no ser escuchados sus reclamos durante una competencia. Al principio habían suspendido a Alejandra Baigorria, pero finalmente el brasileño recibió la máxima sanción.

En la jornada de hoy, los conductores de Esto es guerra, Johanna San Miguel y Renzo Schuller , anunciaron que Cardozo no volverá, pues los rumores indicaban que había sido suspendido. Johanna tomó la palabra y explicó en vivo lo que sucedió con Rafa.

"Han habido cambios el día de ayer que más adelante vamos a hablar. Rafael (Cardozo) no está acá, ha sido eliminado el capitán de los Combatientes, no suspendido, eliminado y Said Palao ha tomado su lugar."